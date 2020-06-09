Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Трехтысячный рубеж пройден. В регионе зафиксировано 125 новых случаев заболевания коронавирусом.



- Хулиганство на мосту Дружба может отсрочить его открытие. Пропали: часть силового кабеля и элементы ограждения.



- Новые условия работы. Как магазины пытаются защитить своих покупателей?



- В каждом детском саду могут открыть по одной дежурной группе. Решение - за региональным оперативным штабом.



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Вести-Орёл

9 июня 2020 года



