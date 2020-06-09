В Орловской области проходит фестиваль граффити, посвященный Дню России

Фестиваль граффити «День России» - проект, в рамках которого с 6 по 12 июня профессиональные и самодеятельные уличные художники изобразят на стенах зданий героев и сюжеты сегодняшнего дня: врачей, ученых, волонтеров, соцработников, работников торговли, общественного транспорта и многих других.



Кроме того, граффити-художники смогут выполнить тематические работы, посвященные государственному празднику.



В Орле работы художников можно будет увидеть на заборе дома № 74 по ул. Спивака; на заборе Орловской областной клинической больницы; на стене ГСК «Металлург» по ул. Маринченко, напротив дома № 37; на стене Герценского моста со стороны Детской поликлиники № 3, а также на пересечении улицы Автовокзальной и переулка Маслозаводской.



Фестиваль пройдет и в муниципальных образованиях области, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



