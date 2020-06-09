Орловцев приглашают всем вместе спеть Гимн России Акция пройдет 12 июня в День России.





Жителям Орловской области предлагают с балконов или у окон своих домов исполнить Государственный Гимн России. В Орле акция начнется в 21.00.



К акции присоединятся все муниципальные образования области, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



