12 июня в Орле планируют открыть сезон фонтанов

Управление коммунальным хозяйством города Орла уже подготовило к открытию фонтаны в сквере «Юность», на бульваре Победы и на площади Содружества: прочищены трубы и чаши, проверены инженерные коммуникации. Также работы проводились на фонтанах в Городском парке культуры и отдыха и в Детском парке, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



