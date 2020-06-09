Орловская область дополнительно направит 38 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в этом году В регионе продолжается переселение граждан из аварийного жилья по этапу 2019/2020 гг.





На 1 июня 2020 года уже расселено более 100 человек из аварийного жилищного фонда площадью 1,6 тыс. кв. м. В 2020 году на приобретение необходимых для расселения граждан помещений дополнительно направлено 38 млн рублей из областного бюджета, что полностью обеспечило имеющуюся потребность в приобретении жилья: 29 мая этого года объявлены конкурсные процедуры для приобретения 21 помещения. До конца августа текущего года запланировано приобретение еще 24 помещений.



Уже в апреле 2020 года область получила финансовую помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по переселению граждан из аварийных домов, включенных в этапы 2020/2021 и 2021/2022 программы (на каждый из этапов по 118,76 млн рублей). 71 млн рублей (30 % лимита финансовой поддержки Фонда по каждому из этапов) поступили в Орловскую область и доведены до муниципальных образований. По этапу 2020/2021 запланировано расселение 4,1 тыс. кв. м аварийного жилья в городе Орле, по этапу 2021/2022 – 4,2 тыс. кв. м. аварийного жилья (Орел и Ливны).



На 1 января 2020 года на территории области находится аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, - 197 МКД площадью более 90 тыс. кв. м. (6 тыс. человек). Кроме того, порядка 500 домов находится в ветхом состоянии (не признаны аварийными в установленном порядке).



В областную адресную программу переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы включены 137 МКД, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда 46,9 тыс. кв. м. (3,3 тыс. человек). Все дома, включенные в Программу, планируется расселить до 1 сентября 2025 года. Оценочно для расселения 137 домов потребуется порядка 2 млрд рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



