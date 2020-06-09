На одном из мценских предприятий планировали тайно наблюдать за работой сотрудников Исполнитель подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Возбуждено уголовное дело.





По данным следствия, с апрель по май 2020 года подозреваемый по просьбе руководства одного из предприятий города Мценска незаконно установил оборудование для ведения скрытого видеонаблюдения за работой сотрудников.



Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области.



В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



