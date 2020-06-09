Кризис на рынке труда: рост безработицы и снижение доходов населения Карантинные меры в период пандемии коронавируса в России вызвали рост негативных процессов на рынке труда. Количество безработных в стране за последние месяцы существенно возросло. Так, только за апрель незанятых работников стало на 800 тыс. человек больше. К началу мая 2020 года количество не трудоустроенных рук в целом по стране составило около 4,3 млн. человек. В конце апреле – фактически через месяц после начала самоизоляции, приостановки деятельности сфер торговли (кроме торговли жизненно необходимы товарами), услуг, развлечений, туризма и др. на рынке труда в качестве безработных оказались более 1 миллиона россиян (с учетом данных официальной статистики и теневого сектора экономики).



Уровень безработицы в апреле составил 5,8% от рабочей силы после 4,7% в марте 2020 года, что является максимальным значением с апреля 2016 года.



Аналогичные тенденции происходят и в регионах страны. Так, в Орловской области уровень безработицы по сравнению с началом марта вырос более чем в два раза и составил 2,5 %. В марте 2020 года в качестве безработных было зарегистрировано чуть более 3 тысяч орловцев, в апреле официально зарегистрированных безработных в регионе стало 8,7 тысяч человек, из них 7,0 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 6,4 тыс. человек получали пособие по безработице. Рост безработных к марту текущего года составил более чем в 2,3 раза, а к апрелю 2019 года – на 78 %.



Тенденции роста безработных в мае текущего года еще больше увеличились. Так, данным на 27 мая 2020 года, в России официально зарегистрировано 1,9 млн. безработных.



Эксперты исследовательского агентства «BCGroup» дают не утешительные прогнозы по поводу развития ситуации на рынке труда в России. По их данным, если эпидемия коронавируса не будет иметь дальнейшего продолжительно развития, то уровень безработицы вырастет до 6–7%. При этом больший урон понесут сферы услуг и непродовольственной торговле, а уровень доходов населения снизится на 2–3%. В случае возникновения повторной волны эпидемии безработица может достигнуть 8–10%. Кроме указанных выше сфер урон уже понесут отрасли производственной сферы и строительство, а уровень доходов граждан упадет на 4–6%. Всплеск безработицы до 12–15% и падение доходов до 9–12% возможны в случае жесткого карантина во всех регионах и затяжного кризиса всей экономики, включая добычу, металлургию и банки.



Эксперт Среднерусского института управления- филиала РАНХиГС, профессор Людмила Проняева считает, что в качестве мер по не допущению длительной и застойной безработицы, которые должно предпринимать в сложившихся условиях Правительство страны следует выделить увеличение госзаказов при условии сохранения занятости на предприятиях, субсидирование задолженности по оплате коммунальных услуг безработных россиян с доходом на уровне регионального прожиточного минимума, а также увеличить срок предоставления безвозмездных субсидий малым и средним предприятиям на выплату зарплат в расчете МРОТ на занятого до одного года.





Юлия Власова

9 июня 2020 года



