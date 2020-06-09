вторник 9.06.2020 20:57:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Кризис на рынке труда: рост безработицы и снижение доходов населения

Карантинные меры в период пандемии коронавируса в России вызвали рост негативных процессов на рынке труда. Количество безработных в стране за последние месяцы существенно возросло. Так, только за апрель незанятых работников стало на 800 тыс. человек больше. К началу мая 2020 года количество не трудоустроенных рук в целом по стране составило около 4,3 млн. человек. В конце апреле – фактически через месяц после начала самоизоляции, приостановки деятельности сфер торговли (кроме торговли жизненно необходимы товарами), услуг, развлечений, туризма и др. на рынке труда в качестве безработных оказались более 1 миллиона россиян (с учетом данных официальной статистики и теневого сектора экономики).

Уровень безработицы в апреле составил 5,8% от рабочей силы после 4,7% в марте 2020 года, что является максимальным значением с апреля 2016 года.

Аналогичные тенденции происходят и в регионах страны. Так, в Орловской области уровень безработицы по сравнению с началом марта вырос более чем в два раза и составил 2,5 %. В марте 2020 года в качестве безработных было зарегистрировано чуть более 3 тысяч орловцев, в апреле официально зарегистрированных безработных в регионе стало 8,7 тысяч человек, из них 7,0 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 6,4 тыс. человек получали пособие по безработице. Рост безработных к марту текущего года составил более чем в 2,3 раза, а к апрелю 2019 года – на 78 %.

Тенденции роста безработных в мае текущего года еще больше увеличились. Так, данным на 27 мая 2020 года, в России официально зарегистрировано 1,9 млн. безработных.

Эксперты исследовательского агентства «BCGroup» дают не утешительные прогнозы по поводу развития ситуации на рынке труда в России. По их данным, если эпидемия коронавируса не будет иметь дальнейшего продолжительно развития, то уровень безработицы вырастет до 6–7%. При этом больший урон понесут сферы услуг и непродовольственной торговле, а уровень доходов населения снизится на 2–3%. В случае возникновения повторной волны эпидемии безработица может достигнуть 8–10%. Кроме указанных выше сфер урон уже понесут отрасли производственной сферы и строительство, а уровень доходов граждан упадет на 4–6%. Всплеск безработицы до 12–15% и падение доходов до 9–12% возможны в случае жесткого карантина во всех регионах и затяжного кризиса всей экономики, включая добычу, металлургию и банки.

Эксперт Среднерусского института управления- филиала РАНХиГС, профессор Людмила Проняева считает, что в качестве мер по не допущению длительной и застойной безработицы, которые должно предпринимать в сложившихся условиях Правительство страны следует выделить увеличение госзаказов при условии сохранения занятости на предприятиях, субсидирование задолженности по оплате коммунальных услуг безработных россиян с доходом на уровне регионального прожиточного минимума, а также увеличить срок предоставления безвозмездных субсидий малым и средним предприятиям на выплату зарплат в расчете МРОТ на занятого до одного года.


Юлия Власова
9 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.