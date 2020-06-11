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Банковский сектор в условиях пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса кредитные потери российских банков в этом году могут составить 2,5 трлн руб. и главный риск для банковской системы связан с дефолтом по кредитам, которые были выданы предприятиям пострадавших от кризиса им выдано кредитов более чем на 3 трлн руб., 1,5 трлн рублей составили кредиты лизинговым компаниям, работающим в зоне повышенного риска.


На динамику кредитования сейчас влияет склонность банков к снижению риск-аппетита и в розничном сегменте. Многие банки в условиях высокой волатильности на рынках и неопределенности масштаба последствий пандемии вынуждены были значительно скорректировать кредитную политику.
Кроме поведения реальных доходов населения и ухудшения кредитного профиля заемщиков, важным фактором является эффект от введения требований ЦБ в части надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки.

Центробанк продолжает вливать рублевую ликвидность в крупнейшие банки страны, таким образом регулятор пытается компенсировать отток вкладов населения и только с марта 2020-го россияне вывели наличность почти на 200 тонн, в эквиваленте пятитысячных купюр.

Банковские убытки возможны по двум каналам: непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», последние могут возникнуть из-за вынужденных решений правительства по поддержке бизнеса.

Такие меры поддержки как беспроцентные кредиты бизнесу и отсрочки по выплатам кредитов могут обойтись банкам в 400 млрд руб., так как эта огромная нагрузка на банки с учетом чистой прибыли банковского сектора прошлого года в размере 1,7 трлн руб., кроме того значительный удар по ликвидности кредитных организаций может нанести отсрочка платежей по ипотечным кредитам на шесть месяцев.

По результатам проведенного стресс-тестирования российской банковской системы Кредитным рейтинговым агентством НКР вероятнее всего, банковскую систему ждет умеренный стресс, который не приведет к сопоставимым с 2009 годом последствиям.

В России, как и во всем мире, финансовые системы и центральные банки подошли к началу 2020 года в гораздо более подготовленном состоянии: накоплены инструментарий и опыт, значительно усовершенствовано регулирование. Однако банковскому сектору не удастся полностью избежать потерь по кредитному портфелю из-за ожидаемого экономического спада и тем не менее, учитывая крайне высокую неопределенность с развитием пандемии COVID-19, масштаб ущерба для банковской системы пока неизвестен, и прогнозирование с достаточной точностью практически невозможно. Банковский сектор сегодня не оказался в рядах первых, кто попал под удар, в отличие, от 2008-го или 2014 года, и есть все шансы при государственной поддержке ключевых отраслей, граждан, занятости не довести до того, чтобы пришлось спасать костяк банковского сектора и ЦБ России уже предпринял ряд мер, по сохранению позиций национальной банковской системы, но возможно придется делать большее по мере развития ситуации - отмечают эксперты кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.


Орловское Информбюро
11 июня 2020 года
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