Прокуратура: «самостоятельно ребенок не был способен принять меры к самосохранению» Прокуратурой Орловской области проведена проверка по факту гибели малолетнего ребенка в Знаменском районе. Трагедия произошла 6 июня в селе Коптево Знаменского района.





Тело 9-летнего мальчика нашли в водоеме (без признаков насильственной смерти). Как выяснили следователи, ребенок во время прогулки переходил ручей по самодельной переправе и упал в воду, однако, самостоятельно выбраться на берег не смог.



Как установили в ходе прокурорской проверки, ребенок в течение нескольких часов оставался без присмотра. В прокуратуре считают, что таким образом ребенок оказался в опасном для жизни и здоровья положении, поскольку самостоятельно не был способен принять меры к самосохранению в силу малолетства, физических и психических особенностей.



По указанному факту Хотынецким межрайонным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в ПП (Знаменский) МО МВД РФ Хотынецкое для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).



Ход и результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



