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Прокуратура: «самостоятельно ребенок не был способен принять меры к самосохранению»

Прокуратурой Орловской области проведена проверка по факту гибели малолетнего ребенка в Знаменском районе. Трагедия произошла 6 июня в селе Коптево Знаменского района.


Тело 9-летнего мальчика нашли в водоеме (без признаков насильственной смерти). Как выяснили следователи, ребенок во время прогулки переходил ручей по самодельной переправе и упал в воду, однако, самостоятельно выбраться на берег не смог.

Как установили в ходе прокурорской проверки, ребенок в течение нескольких часов оставался без присмотра. В прокуратуре считают, что таким образом ребенок оказался в опасном для жизни и здоровья положении, поскольку самостоятельно не был способен принять меры к самосохранению в силу малолетства, физических и психических особенностей.

По указанному факту Хотынецким межрайонным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в ПП (Знаменский) МО МВД РФ Хотынецкое для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ход и результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.


Орловское Информбюро
9 июня 2020 года
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