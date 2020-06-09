Орел, жара, ковид... Орловцы - расслабились. Несмотря на рост количества заболевших, горожане теряют бдительность - многие стали игнорировать требование обязательного ношения масок.





Пассажиров в общественном транспорте днем традиционно немного, и, несмотря на предупреждения и просьбы кондукторов, кое-кто без масок.



В самом начале пандемии маски выдавали, в том числе и в маршрутках. У водителей можно было взять их бесплатно. Теперь - нет. Каждый заботится о себе и других сам. О необходимости надеть маску в транспорте напоминает и наглядная агитация, и кондуктор. В основном, люди соблюдают меры предосторожности, но за всеми не усмотришь. Рассчитывают на сознательность, которая у некоторых, видимо, расплавилась на июньском солнце.



В магазинах люди проявляют большую ответственность - об этом говорят сотрудники районных административно-технических комиссий, которые каждый день проверяют торговые точки. А транспорт вдруг стал камнем преткновения. Может, потому что нынче не так много народу в маршрутках или срабатывает гениальное «пока не грянет гром, мужик не перекрестится?».



В прямом эфире с губернатором на «Радио России. Орел», который состоялся 3 июня, взволнованными жителями города также поднимался вопрос о необходимости проверок на транспорте.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Такие рейды мы проводим, более того привлекаем регулярно к ответственности и водителей и перевозчиков вплоть до подготовки решений о расторжении контрактов, но, опять-таки, не люди с другой планеты заходят в эти маршрутки, это наши соседи, родственники, от нас зависит, как это дальше будет проходить».

На контроле эту проблему держат и в мэрии.



Василий Новиков, мэр г. Орла: «Обращаем внимание, что в автобусах и троллейбусах есть нарушения: маски не надевают. Я вчера попросил, чтобы написали письмо под роспись, раздали перевозчикам, предупредили. Могу подвести итог такой, что все решения, которые принимались штабом на уровне области, мы на уровне муниципального образования город Орел будем выполнять, мы обязаны это делать».

Можно сколько угодно дискутировать о практической пользе ношения маски, но есть указ губернатора, который имеет законную силу. Тем, кому все-таки не хватает сознательности, выписывают протоколы, заводятся дела, которые передаются в суд. Штрафы никто не отменял, они по-прежнему существуют - и для физических и для юридических лиц.



Дина Ягупова, помощник председателя Орловского областного суда: «Невыполнение гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч.1, статьи 21 кодекса об административных правонарушениях) влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей».

При повторном нарушении сумма штрафа возрастает до 50 тысяч.



Из-за вспышки коронавирусной инфекции (с прошлой пятницы каждый день прибавляется по сотне новых случаев заражения), Орловская область уже вышла на печальное третье место по заболеваемости в ЦФО.



К сожалению, русский авось - труднопобедимая вещь. Пока мы готовили этот материал, прокатились в городском транспорте, и в каждом автобусе, трамвае и троллейбусе увидели по пять-шесть человек нарушителей масочного режима.





Эва Стасюлевич

9 июня 2020 года



