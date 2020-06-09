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Аномальная жара на Орловщине продержится до конца недели

Столбик термометров превышает среднее значение для июня на 7 градусов. Дети все больше стремятся на улицу, взрослые от них не отстают. Где и как в условиях пандемии горожане спасаются от жары? И что советуют медики?


Хотя и с некоторым опозданием, но лето уже показало себя во всей красе - аномальной жарой. Кто-то пытается освежиться, прыгнув в воду с моста. Другие предпочитают экстремальным развлечениям удочку и дачу.

Под ударом летнего зноя оказались городские жители. Если нет возможности уехать на дачу, то врачи советуют не выходить из дома с 10 до 16 часов - в это время легко получить тепловой удар. Чтобы этого не произошло, пейте больше жидкости, в еде переходите на фрукты. Занятия спортом тоже лучше перенести на утренние или вечерние часы.

Надежда Бахтина, заведующая 3-м терапевтическим отделением поликлиники №2 г. Орла: «Особенно тяжело жару переносят наши гипертоники и те, кто страдает артериальной гипертонией. Рекомендации следующие: желательно контролировать свое давление, своевременно принимать лекарственные препараты, назначенные доктором и не находиться в жаркое время суток днем на улице».

Этих советов стоит придерживаться всю неделю как минимум. Днем температура воздуха будет преодолевать отметку в 33 градуса, ночью - в 20, что для июня выше нормы на 7 делений. При этом синоптики прогнозируют грозы. Аномальная жара продлится до 13 июня.

Когда столбик термометра поднимается все выше, все больше людей тянутся к водоемам. На озере Светлая Жизнь - аншлаг. Если где-то многолюдно, значит рядом и патрульно-постовая служба: вылавливают из воды детей, находящихся без сопровождения родителей, а взрослым регулярно напоминают, что пляж не место для распития спиртных напитков. Тем более что пляж не прошел приемку. Но это желающих отдохнуть у воды не останавливает.

Очень кстати сейчас в городе пришлись бы фонтаны, но их запустят только 12 июня.


Анна Вайсергисер
9 июня 2020 года
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