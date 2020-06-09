На Орловщине планируют открыть комбикормовый завод Его мощность - 800 тыс. тонн в год. Кроме него будут открыты и новые свиноводческие площадки.





Проект в Кромском районе реализует компания «Мираторг» с 2018 года. Задача - удвоить мощности производства свинины и создать рабочие места. Сейчас в холдинге трудится 300 орловцев.



Кроме того, планируют запустить маслоэкстракционный завод. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд. рублей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня для Орловской области реализация всего комплекса это тысяча рабочих мест. Причем с достаточно высокой заработной платой, высокой социальной ответственностью - и для предприятия, и для самих работников».





Татьяна Напольских

9 июня 2020 года



