Орловцы смогли наблюдать в водоемах стаи толстолобика

Сегодня, в связи с достаточно теплой погодой, рыба поднялась практически на поверхность воды. Это не осталось незамеченным - орловцы торопились снять это удивительное явление на мобильные телефоны, а самые проворные и вовсе домой вернулись домой с уловом.



Как отмечают специалисты, толстолобик любит собираться в стаи.



Екатерина Тимофеева, главный государственный инспектор территориального отдела по Курской и Орловской областям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства: «Они все собираются вместе - кушают, греются. Погода была плохая, рыба была в нижних слоях воды, а сейчас, так как вода прогрелась, рыба поднялась для питания, ну и имеет свойство толстолобик собираться в стайки».

В связи с тем, что теплая погода в наш регион пришла значительно недавно, рыба, обитающая в Орловской области, вышла на нерест значительно позже. В связи с этим Управление Росрыболовства обращается к рыбакам с просьбой бережнее относиться к рыбе, которая заходит в водоемы на нерест, несмотря на снятие ограничений на ловлю - лучше подождать, когда рыба отнерестится, а затем насладиться ловлей без ограничений.





Юлия Опанасюк

9 июня 2020 года



