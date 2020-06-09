Чтобы продолжить ремонт моста Дружбы, придется привлекать водолазов Пьяные дебоширы разгромили мост Дружбы в Орле - сейчас их разыскивают полицейские. Произошло это в минувшие выходные. Нарушители сбросили в реку несколько деталей будущего моста. Чем помочь подрядчику - сегодня выясняли власти Орла, во время объезда города.





По словам охранника, дежурившего в ночь происшествия, дебош устроила компания молодых людей. Они были пьяные, хотели пройти по мосту, но получили отказ. Тогда решили прорваться силой, а заодно и побуянить.



Дмитрий Афанасьев, начальник участка: «В воду скинули девять стоек барьерного ограждения, часть перильного ограждения - сейчас пересчитываем, сколько не хватает. Электроинструмент кое-какой пропал. Кабель силовой связи - кусок тоже отрезали».

Как сообщил глава администрации города Александр Муромский, ссылаясь на заверения подрядчика, на сроки сдачи объекта в эксплуатацию произошедшее не повлияет.



Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Девять опор были выброшены в реку, мы знаем, где они упали. Сегодня обсудили с подрядчиком привлечение водолазов - чтобы не заказывать новые, а достать те, которые были выброшены в реку и восстановление их».

Полиция уже ищет нарушителей. По словам охранника, их было десять человек. Камеры их не зафиксировали, потому как они не записывают видео, а только транслируют происходящие на мосту в прямом эфире.



Олеся Лихобабина, сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «По данному факту сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Орлу проводят проверку, в результате которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Уложиться в сроки, а точнее сдать объект раньше обещает и подрядчик, ремонтирующий проезжую часть на Московском шоссе. Работы ведутся на участке от улицы Рощинской до границы города. Контракт заключен до конца августа. Подрядчик обещает завершить работы в первой декаде июля. Большая часть работ позади. Осталось лишь уложить последний слой асфальта и обустроить обочину. Александр Муромский поручил заказчику - УКХ - вести усиленный контроль.



Всего в этом году на дорожно-ремонтную кампанию в областном центре выделено больше 385 миллионов рублей. В списке - одиннадцать дорог. Больше объектов только в программе формирования комфортной городской среды, в рамках которой в этом году должны обновить 68 дворов и две общественные территории.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «По всем дворам срок окончания работ - 31 августа. По состоянию на сегодняшний день из 68-ми дворов по 36-ти работы ведутся в разной степени. Из 36-ти в одном дворе работы завершены, и двор принят комиссией. Пять дворов - сегодня идёт приёмка комиссией. Оставшиеся находятся в ремонте - в разной стадии».

Есть и вопросы к подрядчикам. Например, во дворе дома № 2 по улицу Дмитрия Блынского работы движутся медленно. По крайней мере, так считают местные жители. Подрядчик уже получил соответствующее предписание, сегодня ему поручили вывести на объект новых рабочих - сейчас там трудятся 4 человека. Всего на ремонт дворов и общественных территорий Орла в этом году выделено чуть больше 130 миллионов рублей.





Антон Киселёв

9 июня 2020 года



