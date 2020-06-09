Полицейские напоминают: москитная сетка может стать опасной Наступление жаркой погоды побуждает орловцев оставлять окна широко раскрытыми, что может привести к несчастным случаям с участием малолетних детей.





Как отмечают сотрудники полиции, зачастую такие факты происходят в обычных благополучных семьях.



За прошедшие годы в Орловской области зарегистрировано несколько подобных случаев, когда в результате падения из окна дети получали тяжелые травмы и даже погибали. Чаще всего малыши страдают именно из-за отсутствия внимания и беспечности своих родителей. Взрослые занимаются домашними делами, считая, что в соседней комнате ребенок находится в полной безопасности.



Не только малыши, но и дети постарше порой не понимают, насколько слабо крепится москитная сетка к оконной раме, да и сама конструкция этого элемента недостаточно крепкая. Но дети воспринимают «москитку» как своеобразную преграду, которая удержит их, не даст выпасть.

Даже на мгновение оставшиеся без присмотра, малыши выпадают из окон и получают травмы, зачастую несовместимые с жизнью. Между тем, ответственность за все, что происходит с ребенком, оставленным без присмотра, лежит на его родителях или законных представителях. Нельзя подвергать детей необоснованному риску.



Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних стараются как можно чаще напоминать родителям о подобных случаях, надеясь на их ответственное отношение к собственным детям.



Соблюдение нескольких несложных правил, поможет полицейским и родителям вместе уберечь детей, не дать им сделать роковой шаг.



Полицейские предупреждают:

- Не оставляйте маленьких детей одних.

- Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

- Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Наоборот, ребенок чувствует себя за сеткой в безопасности и опирается на нее, а в результате выпадает вместе с ней.

- Оборудуйте окна специальными фиксаторами, которые удерживают окно в приоткрытом состоянии, но при этом не позволяют ребенку открыть его широко.



Следуя этим советам, вы обезопасите своего ребенка, сможете избежать несчастных случаев.



Пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



