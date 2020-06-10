Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Чтобы продолжить ремонт моста Дружбаы пришлось вызывать водолазов. Не сдвинутся ли сроки сдачи переправы?



- Количество больных коронавирусом растет, число тех, кто соблюдает рекомендации - падает.



- Купальный сезон не открыт, а первая его жертва - уже есть. В Ливенском районе утонул мужчина.



- Толстолобик - в мелких водах Оки. Орловцы могут наблюдать нереальную картину.



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Вести-Орёл

9 июня 2020 года



