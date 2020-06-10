В Орле водитель, пытаясь проскочить на красный, сбил подростка-велосипедиста ДТП произошло 9 июня в 14:30.





38-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигался по ул. Комсомольской, в районе д. 53 проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на велосипедиста 2004 г.р., который пересекал проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе на велосипеде. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.



Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП, 1 человек получил травмы.





Орловское Информбюро

10 июня 2020 года



