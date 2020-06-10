В Орле спасли от огня 90-летнего мужчину Пожар произошел сегодня под утро.





Сообщение о возгорании в квартире дома на улице Студенческой в городе Орле на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 4:45.



По имевшейся информации, в квартире находился человек. Пожарными был обнаружен и спасён мужчина 1930 года рождения. Врачи скорой медицинской помощи доставили его в областную клиническую больницу. В результате пожара в однокомнатной квартире на первом этаже сгорели постельные принадлежности и диван. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

10 июня 2020 года



