В Орловской области – 89 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлен 3181 случай с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 10 июня выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1578. Выздоровели – 1568. Умерло 35 человек.





Орловское Информбюро

10 июня 2020 года



