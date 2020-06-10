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В Орле инспекторы ГИБДД провели проверку технического состояния маршрутных такси

За истекший период 2020 года на территории города Орла было допущено 49 ДТП с участием пассажирского транспорта.


Чтобы не осложнять жизнь пассажиров, проверки полицейские проводили только на конечных остановках. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, повод пристально следить за техническим состоянием маршруток у инспекторов есть, и очень даже веский. За истекший период 2020 года на территории города Орла было допущено 49 ДТП с участием пассажирского транспорта. Из них по вине водителей маршрутных транспортных средств - 9 ДТП, в которых пострадало 12 человек.

К чему на дороге приводит неисправность автобуса, орловские инспекторы знают слишком хорошо. В июне 2018 года в аварии с участием маршрутки разом пострадали 13 человек. Причиной ДТП, как выяснили эксперты, стали неисправные тормоза.

Поэтому для проведения рейда инспекторы вооружились разнообразной контрольной аппаратурой. В том числе и прибором для измерения люфта руля автобуса. Принцип работы прибора в том, что электроника сопоставляет движение руля и поворот колес. Допустимым считается люфт до 20 градусов. В автобусе, который проверили инспекторы в присутствии нашей съемочной группы, управление отрегулировано идеально.

Водитель автобуса отметил, что поддерживать машину в надлежащем состоянии для него трудности не представляет.


Андрей Тишкин, водитель автобуса:
«Это относительно просто. Это ежедневный, каждодневный наш труд, поэтому сложного в этом ничего абсолютно нет. Это мое рабочее место, поэтому стараюсь содержать в чистоте и порядке».

А тех из шоферов, кто к состоянию машин относится не столь трепетно, инспекторы предупреждают: в арсенале у них есть немало приборов контроля, включая газоанализаторы, дымомеры и шумомеры. А кроме того множество нарушений инспекторы способны выявить при визуальном осмотре.


Иван Суверин
10 июня 2020 года
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