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Орловских огнеборцев поблагодарили за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией

С начала пандемии бойцы специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию десятков объектов в Орле. Сказать им спасибо за труд решили студенты техникума имени Русанова.


С начала пандемии бойцам СПСЧ пришлось активно включиться в противовирусную работу. С тех пор пожарные истратили несколько тонн обеззараживающих препаратов. Остановки общественного транспорта, вокзал и автовокзал, помещения коллег по силовому блоку, ряд присутственных мест - этим список объектов не ограничивается. Больше всего забот пожарным доставили дома, оставшиеся без помощи управляющих компаний.


Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области:
«Специальным хлорсодержащим раствором были обработаны входные группы и места общего пользования многоквартирных домов. Всего обработка проведена в 26 жилых многоквартирных домах, общая площадь обработанных помещений составила более 3000 квадратных метров».

За вклад в борьбу с вирусом и за более привычную повседневную работу пожарных решили поблагодарить студенты Орловского техникума технологии и предпринимательства имени Русанова. Встречу пришлось провести при всех мерах предосторожности с поправкой на эпидемическую обстановку. В спецчасть студенты поварского отделения пришли со своим кулинарным шедевром: пожарных решили премировать роскошным пирогом.

Пожарные признаются: благодарности на их долю выпадают нечасто, ведь трудиться им обычно приходится среди горя и несчастья, когда людям не до любезности. А уж вкусные подарки - и вовсе редкость.


Александр Леонов, начальник отдела ГУ МЧС России по Орловской области:
«Безусловно, приятно слышать слова благодарности от граждан и получить достойную оценку своей работы. В свою очередь, хотелось бы поблагодарить студентов, пришедших сегодня в гости к пожарным, и пожелать им успехов».

Работы по дезинфекции, говорят в МЧС, продолжатся наряду с задачами повседневной службы вплоть до окончания пандемии.


Иван Суверин
10 июня 2020 года
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