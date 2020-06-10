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Прокуратурой области организована проверка по информации о нарушении прав детей в Мценском районе

У правоохранителей появились серьезные вопросы к местным чиновникам.


В прокуратуре считают, что мценские органы опеки и профилактики проявили преступную халатность, оставив детей в социально-опасном положении на попечении нерадивого отца с уголовным прошлым.


Екатерина Псарёва, старший помощник прокурора Орловской области:
«Установлено, что трое несовершеннолетних детей из многодетной семьи проживали в ненадлежащих условиях. Отцом семейства обязанности по воспитанию и содержанию детей длительное время не исполнялись. В связи с этим он неоднократно привлекался к административной ответственности. Вместе с тем, органом опеки города Мценска своевременные меры к защите прав несовершеннолетних не принимались. Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 уголовного кодекса Российской Федерации» 



Иван Суверин
10 июня 2020 года
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