Прокуратурой области организована проверка по информации о нарушении прав детей в Мценском районе У правоохранителей появились серьезные вопросы к местным чиновникам.





В прокуратуре считают, что мценские органы опеки и профилактики проявили преступную халатность, оставив детей в социально-опасном положении на попечении нерадивого отца с уголовным прошлым.





Екатерина Псарёва, старший помощник прокурора Орловской области:

«Установлено, что трое несовершеннолетних детей из многодетной семьи проживали в ненадлежащих условиях. Отцом семейства обязанности по воспитанию и содержанию детей длительное время не исполнялись. В связи с этим он неоднократно привлекался к административной ответственности. Вместе с тем, органом опеки города Мценска своевременные меры к защите прав несовершеннолетних не принимались. Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 уголовного кодекса Российской Федерации»





Иван Суверин

10 июня 2020 года



