В Орле подвели итоги конкурса «Пять рецептов счастья» Областной конкурс для школьников проводился с 15 апреля по 30 мая. Как возник этот конкурс? Как отвечали на этот непростой вопрос школьники? Что ждет победителей конкурса? На эти вопросы ответила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Она, кстати, поделилась и своим рецептом счастья.





Татьяна Владленовна, как родился этот конкурс, и откуда появилось такое милое название?

- Идея пришла губернатору. Когда мы поняли, что наши дети уходят на дистанционное образование. Поскольку обучающиеся получали бесплатное горячее питание в течение очного обучения, то встал вопрос о выдаче продуктовых наборов взамен горячего питания. Тогда по инициативе Андрея Евгеньевича был разработан макет коробки, и чтобы получить от ребят обратную связь, мы приняли решение использовать эту красивую упаковку для проведения конкурса. Название подсказал Андрей Евгеньевич – «Пять рецептов счастья». Это то, о чем могут говорить ребята в любой возрастной категории, это то понятие, о котором могут рассказать абсолютно все.

Какая возрастная категория откликнулась активнее? Кто больше понимает в счастье?

- Понимают больше, наверное, взрослые ребята, это старшая возрастная группа - школьники 8-11 классов. Они предлагали самые интересные, самые глубокие рецепты. Но самыми инициативными были, конечно же, первоклашки и учащиеся начальных классов. Всего мы получили более 1800 работ. 733 работы были отобраны согласно положению конкурса. Те работы, которые не соответствовали предъявляемым требованиям, мы не смогли принять на конкурс. Более 500 из 733 работ - работы учащихся начальной школы. Они более открытые для общения, им интересно изображать свои мысли и письменно, и в виде рисунков - тут творчество проявилось полностью. Наверняка, вместе с родителями оформляли эти работы. И было очень интересно читать, какие же рецепты счастья у орловских семей.

Были определенные категории работ?

- Мы не ограничивали ребят. Мы выбрали только возрастные категории: начальная школа, средняя, старшая и обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений. Можно было по-разному изобразить свое понимание счастья. Были ребята, которые присылали нам стихи, есть рисунки, есть графические изображения - мы творчество никак не останавливали.

Такое количество работ нужно было внимательно прочитать. Что за бригада работала в качестве жюри?

- Это были специалисты института развития образования. Работала конкурсная комиссия - наши специалисты, методисты, которые традиционно проводят конкурсные испытания в Орловской области среди ребят. На сегодняшний день уже подведены итоги. Мы выбрали победителей и призеров. Но было принято решение, что все ребята получат в обязательном порядке сертификаты за участие в этом конкурсе, а победители и призеры получат грамоты. Информация о результатах конкурса будет опубликована на сайте Института развития образования, и сертификаты можно будет скачать непосредственно с сайта. В связи с тем, что мы пока еще остаемся на дистанционном общении, то документы можно будет скачатьс сайта. Кроме этого наши специалисты подготовят сборник самых интересных работ и также этот сборник будет опубликован на сайте Института развития образования и в наших соцсетях.

Вы сами видели эти работы?

- Конечно! Это всегда интересно прикасаться к детскому творчеству. Мы обратили внимание на то, что во всех возрастных категориях определение счастья приблизительно одинаковое. Все ребята писали о семье, о любви, о дружбе, об общении с природой, о помощи старшим. В связи с тем, что этот год у нас год 75-летия Великой Победы, многие работы были посвящены подвигам героев Великой Отечественной войны. И в этом тоже счастье - в том, что наши ребята чтут память героев и с уважением относятся и к истории, и к героическим подвигам наших предков. Ребята также писали о своих увлечениях, хобби. Для кого-то счастье это музыка, и проявляют они себя через музыку, формируют характер. Были ребята, которые писали о своих любимых художественных произведениях. Для одного мальчика счастьем было прочитать роман Льва Николаевича Толстова «Война и мир». Интересны были рассуждения наших подростков, они уже больше говорили о любви, о ценностях дружбы, о товариществе, но всех объединяло то, то счастье - это семья, мир, хорошие взаимоотношения. Интересной была формулировка в одной из работ, что счастье это не что-то готовое, что нам дарит судьба, а счастье это работа над собой, это внутренняя гармония. Работы были очень серьезные, очень глубокие.

Счастье это понятие, над которым человечество бьется всю историю своего существования. А какие ваши пять рецептов счастья?

- Самое главное, чтобы наши дети были здоровы и счастливы. Когда у наших ребят все получается, когда они добиваются хороших результатов, когда они, преодолевая себя, приходят к победам, конечно же, это и для педагогов, и для родителей счастье. Всем хочется видеть своих деток улыбающимися. Когда у детей все хорошо, то и у родителей на душе спокойствие и счастье. Любой родитель стремится к тому, чтобы дети реализовали себя в жизни. Мы, как правило, желаем своим детям, чтобы они состоялись и профессионально, и в личной жизни. Мы к этому стремимся, стараемся создать все условия. И, конечно, счастье это когда ребенок себя нашел, не выбрал то, что спрогнозировали родители, а когда он состоялся сам как личность. И главное, чтобы ребенок был счастлив. Потому что для родителей дети всегда дети, в любом возрасте. И если они в гармонии с собой и окружающим миром, то и родители, и педагоги счастливы.





Эва Стасюлевич

10 июня 2020 года



