Орловские лудоманы предстанут перед судом за незаконные азартные игры В региональном СК сообщили об окончании расследования в отношении организаторов подпольного игорного притона.





Казино действовало в одном из офисных зданий Железнодорожного района Орла с мая 2018 года по март 2020 года. Подпольный игорный клуб был глубоко законспирирован, соблюдался строгий фейс-контроль. Впрочем, все эти ухищрения организаторам криминальной игры не помогли. Под обвинение попали четыре человека. В ходе расследования обвиняемые сознались в содеянном и дали признательные показания. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Иван Суверин

10 июня 2020 года



