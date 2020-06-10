Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- От солнца - в тень и к водоемам. Спасаясь от жары, орловцы готовы даже нарушить правила безопасности. Чем может обернуться беспечность?



- Нарушены права и интересы несовершеннолетних детей: следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Мценска.



- Шанс спасти чью-то жизнь. Завершается неделя доноров крови. Расскажем, как работает орловская станция переливания в условиях пандемии.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

10 июня 2020 года



