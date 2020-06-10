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В Орловской области проходит неделя донорства

В акции, приуроченной к Всемирному дню донора крови, принял участие и губернатор.


На учете орловской станции переливания крови состоит более 9 тысяч доноров. И на этой неделе многие из них снова пришли сдавать кровь.

Из-за распространения коронавирусной инфекции условия приема доноров поменялись. Прием идет только по записи, а количество сдающих кровь для родственников, находящихся в больнице, значительно снизилось. Однако на этой неделе число желающих пополнить банк крови резко выросло - среди них «Волонтеры Победы». Принял участие в акции и губернатор.

Как признается Андрей Клычков, в курсантские годы донором был частенько, вот и сегодня нашел время для этой важной процедуры.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самое главное, что эта кровь поможет уже завтра, если пройдет все испытания, тем людям, которые в ней нуждаются. Поэтому я приглашаю наших жителей - и молодых людей, и людей старшего возраста, которые имеют физические возможности, - придти и поддержать тех, кто нуждается. И я получил справку на два дня отгула. Не знаю, правда, как ее применять, наверное, только жене ее покажу».

Кстати, кроме двух выходных донорам положена материальная компенсация на питание, правда, сдавать кровь можно не чаще раза в месяц. Стать донором может любой житель от 18 лет, главное чтобы не было противопоказаний по здоровью.

Кстати, после перенесенной коронавирусной инфекции стать донором можно лишь спустя полгода.


Татьяна Тимохина
10 июня 2020 года
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