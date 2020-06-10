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Владимир Путин поблагодарил специалистов российских телекоммуникационных компаний за работу в период пандемии

Сегодня глава государства провел совещание по вопросам развития информационно коммуникационных технологий и связи. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия-24».


Глава государства, открывая совещание, отметил, что роль и значимость IT-отрасли особенно ярко проявились в период пандемии коронавирусной инфекции.

Владимир Путин:«Роль и значимость отрасли особенно ярко проявились в обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией, когда многие предприятия, а также образовательные, другие организации перешли на удалённый режим работы, когда нужно было максимально быстро реализовать решения государства по поддержке российских семей и целых отраслей экономики – реализовать с помощью доступных и удобных для людей решений, которые мы вместе все готовили».
Президент отметил, что все это стало возможным благодаря современным информационным технологиям, той инфраструктуре, которая создавалась на протяжении многих лет общими усилиями государства, бизнеса, инновационных команд.

Владимир Путин: «Хочу поблагодарить российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагрузки обеспечили непрерывную работу и высокий уровень востребованных сервисов».
С полным текстом трансляции можно ознакомить на сайте .


Орловское Информбюро
10 июня 2020 года
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