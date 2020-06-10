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Владимир Путин: «В развитии индустрии информационных технологий следует действовать на опережение»

Сегодня глава государства провел совещание по вопросам развития информационно коммуникационных технологий и связи. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия-24».


Как отметил глава государства, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, стала не только вызовом для сферы связи и IT.

Владимир Путин: «Те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли и сумели значительно нарастить свою клиентскую базу».

По мнению президента, вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации смогли быстро и смело воспользоваться широкими возможностями цифровизации.

Однако, как отметил глава государства, в развитии индустрии информационных технологий следует действовать на опережение.

Владимир Путин: «Нужно максимально действовать здесь на опережение. Отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан. При этом важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом».

Среди ключевых проблем отрасли в настоящее время глава государства назвал вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, программное обеспечение и сопутствующие услуги.

По словам Путина, необходимо уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию российских IT-компаний, как в том, что касается внутреннего рынка, так и экспорта.

С полным текстом трансляции можно ознакомить на сайте.


Орловское Информбюро
10 июня 2020 года
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