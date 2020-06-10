Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Орловской области продлены до 30 июня Об этом сегодня сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





Андрей Клычков: «Мы продлеваем режим ограничений до 30 июня. Это позволяет нам выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям, а также функционирующим предприятиям».

При этом губернатор поручил экономическому блоку правительства области продолжить работу по подготовке предложений по смягчению ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в отношении бизнеса. Однако оснований для полной отмены ограничений пока нет, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 июня 2020 года



