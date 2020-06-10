В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1449 жителей Орла Сегодня в регионе подтверждено 89 новых случаев коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 10 июня в регионе зарегистрирован 3181 случай заболевания коронавирусом.



Общее число больных в Орловской области составило 1578 человек, выздоровели 1568 человек. 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1449 жителей Орла, 420 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 290 – в Орловском районе, 109 – в Болховском районе, 74 – в Новодеревеньковском районе, 72 – в Урицком районе, по 70 – в Хотынецком и Дмитровском районах, 61 – в Ливнах, 57 – в Свердловском районе, по 54 – в Новосильском и Шаблыкинском районах, 47 – в Знаменском районе, 45 – в Глазуновском районе, 44 – в Верховском районе, 40 – в Покровском районе, 31 – в Ливенском районе, 28 – в Троснянском районе, по 26 – в Колпнянском и Кромском районах, 25 – в Залегощенском районе, 24 – в Малоархангельском районе, 18 – в Должанском районе, по 16 – в Краснозоренском и Корсаковском районах, 15 – в Сосковском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 июня 2020 года



