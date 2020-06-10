Ряд компаний IT-сферы может войти в число предприятий, пострадавших от коронавируса Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Натальи Касперской.





Сегодня глава государства провел совещание по вопросам развития информационно коммуникационных технологий и связи. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия-24».



На совещании президент отметил, что IT-сфера ярко проявились в обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией. При этом отрасль также столкнулась с трудностями.



Владимир Путин: «Прежде всего это возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, на программное обеспечение и сопутствующие услуги. Из за объективных финансово экономических ограничений – мы это видим, даже в цифрах можно посчитать – у многих предприятий просто не будет хватать ресурсов на такие программы развития».

Одно из предложений, направленных на улучшение ситуации в IT-отрасли, внесла Наталья Касперская - председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». По ее мнению, стоит отнести ряд IT-компаний к числу предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса – при соответствующих критериях.

Наталья Касперская предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) с тем, чтобы можно было более точечно принимать решение о том, нуждается компания в поддержке или нет. По ее словам, часть предприятий отрасли не пострадала вовсе, часть - пострадала незначительно, но есть и такие компании, чья выручка снизилась на 100% и которые оказались под угрозой банкротства.



Президент поддержал инициативу Касперской.



Владимир Путин: «В целом, справедливо, конечно. Потому что надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать». Глава государства обратился к членам правительства с просьбой отреагировать на это предложение.

С полным текстом расшифровки совещания можно ознакомить на сайте.





Орловское Информбюро

10 июня 2020 года



