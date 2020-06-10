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СК возбудил два уголовных дела по фактам нарушения прав и интересов несовершеннолетних детей в Мценске


О бедственном положении троих несовершеннолетних правоохранители узнали из сообщений СМИ. Мать детей была лишена родительских прав еще в 2014 году. Дети жили с бабушкой до прошлого года - тогда из мест лишения свободы вернулся отец и заявил права на своих отпрысков. Впрочем, выполнением родительского долга мужчина себя особо не обременял.

Екатерина Псарёва, старший помощник прокурора Орловской области: «Установлено, что трое несовершеннолетних детей из многодетной семьи проживали в ненадлежащих условиях. Отцом семейства обязанности по воспитанию и содержанию детей длительное время не исполнялись. В связи с этим он неоднократно привлекался к административной ответственности. Вместе с тем, органом опеки города Мценска своевременные меры к защите прав несовершеннолетних не принимались».

По информации о нарушении прав детей региональный следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первое расследование было начато накануне в отношении местных органов опеки и профилактики. Как считают следователи, сотрудники учреждения проявили преступную халатность по отношению к несовершеннолетним, оказавшимся в опасной социальной ситуации. Второе уголовное дело заведено в отношении нерадивого родителя за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Дмитрий Орлов, заместитель руководителя отдела особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе проведенных следственных действий получены доказательства применения отцом семейства в отношении своих несовершеннолетних детей жестокого обращения».

Как выяснили следователи, дети были вынуждены в прямом смысле выживать - питались чем могли, жили там, где приютят. В СК намерены дать объективную оценку действиям всех подследственных, но первоочередной и главной своей задачей правоохранители считают устранить угрозу для детей и восстановить их права.


Иван Суверин
10 июня 2020 года
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