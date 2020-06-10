С границ Орловской области уберут учётно-заградительные посты Однако ограничительные мероприятия по коронавирусу в регионе продлены до 30 июня.





Эпидобстановка непростая, но стабильная - отметил губернатор сегодня на заседании регионального оперативного штаба. Там же было принято решение о продлении мер, принимаемых для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции, до конца июня.



Но при этом уже с 11 июня снимается целый ряд этих ограничений. Во-первых, с границы области уберут все учётно-заградительные посты. Их действовало пять - на главных автомагистралях, ведущих на Орловщину. За всё время пандемии через них прошло больше 120 тысяч человек, признаки заболевания были зафиксированы у 200.



Также с завтрашнего дня по заявлениям родителей будут открываться дежурные группы в детских садах во всех муниципалитетах региона. Помимо этого выпускникам дадут возможность подготовиться к ЕГЭ - для них разрешено организовывать очные и заочные консультации.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Также сегодня мы обратили внимание на необходимость дополнительной проработки вопроса всё-таки об открытии летней оздоровительной кампании. Напомню, что у нас одно учреждение с 24 июня планирует принимать молодых орловчан для отдыха. Но окончательное решение мы примем на следующем штабе - 17 июня».





Антон Киселёв

10 июня 2020 года



