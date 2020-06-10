среда 10.06.2020 19:00:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

С границ Орловской области уберут учётно-заградительные посты

Однако ограничительные мероприятия по коронавирусу в регионе продлены до 30 июня.


Эпидобстановка непростая, но стабильная - отметил губернатор сегодня на заседании регионального оперативного штаба. Там же было принято решение о продлении мер, принимаемых для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции, до конца июня.

Но при этом уже с 11 июня снимается целый ряд этих ограничений. Во-первых, с границы области уберут все учётно-заградительные посты. Их действовало пять - на главных автомагистралях, ведущих на Орловщину. За всё время пандемии через них прошло больше 120 тысяч человек, признаки заболевания были зафиксированы у 200.

Также с завтрашнего дня по заявлениям родителей будут открываться дежурные группы в детских садах во всех муниципалитетах региона. Помимо этого выпускникам дадут возможность подготовиться к ЕГЭ - для них разрешено организовывать очные и заочные консультации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Также сегодня мы обратили внимание на необходимость дополнительной проработки вопроса всё-таки об открытии летней оздоровительной кампании. Напомню, что у нас одно учреждение с 24 июня планирует принимать молодых орловчан для отдыха. Но окончательное решение мы примем на следующем штабе - 17 июня».



Антон Киселёв
10 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.