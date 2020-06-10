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Орловщина готовится к голосованию по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации

В регионе есть возможность проявить гражданскую позицию вне зависимости от местоположения. На Орловщине начали работу 55 пунктов приема заявлений для голосования по месту пребывания.


Напомним, 1 июля граждане нашей страны смогут выразить свое мнение по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Как проголосовать, если в этот день вы находитесь далеко от своего избирательного участка, и обеспечат ли избирателям условия для защиты жизни и здоровья в условиях пандемии?

Вопрос безопасности в процессе голосования в приоритете. Меры, прописанные Роспотребнадзором совместно с Центральной избирательной комиссией и позволяющие максимально обеспечить безопасность для здоровья людей, соблюдают неукоснительно.

Максим Сушков, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла: «У нас есть средства индивидуальной защиты, которыми может воспользоваться любой приходящий избиратель, участник голосования. Кроме того, мы обеспечиваем средствами индивидуальной защиты всех членов избирательной комиссии».

Создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья граждан на избирательных участках - одна из самых важных задач. Это особо подчеркнул Владимир Путин, подписывая Указ о проведении голосования 1 июля. Этот день объявлен выходным, но есть орловцы, которые все же будут работать. Им в помощь проект «Мобильный избиратель».

Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Участники голосования, которые будут находиться за пределами своего региона и соответственно не смогут проголосовать на своем избирательном участке, с 5 июня до 14 часов 21 июня могут подать соответствующее заявление через Единый портал Госуслуг, через МФЦ, в территориальной избирательной комиссии и выбрать любой удобный участок для голосования как внутри региона проживания, так и в любом другом субъекте Российской Федерации».

Голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля включительно - как на участках, так и на дому.

С информацией о том, как подать заявление о голосовании по месту пребывания, можно познакомиться не только на сайте избиркома, но и увидеть на информационных стендах. Сейчас в регионе работает 55 пунктов приема заявлений, а с 16 июня свои двери откроют избирательные участки, их в области - 723.


Мария Семак
10 июня 2020 года
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