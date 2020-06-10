Более 130 миллионов рублей в этом году потратят на ремонт дворов в Орле В список вошло 68 улиц. Есть подрядчики, уже выполнившие работы, но есть и те, кто затягивает процесс. Сегодня ряд объектов посетили депутаты.





Свежеукатанный асфальт, новые тротуарные дорожки и бордюры - двор по адресу Планерная, 52 вошел в программу «Комфортная городская среда» на 2020 год и стал первым, который комиссия и жители приняли без нареканий.



Председатель облсовета Леонид Музалевский пожал руку подрядчику: за скорость и качество! А вот на других объектах, которые посетили депутаты, пришлось указывать на недочеты. К примеру, на той же Планерной, но у дома 75 жителям приходится лавировать между брошенным наспех бордюрами и снятым асфальтом.



По контракту срок сдачи объекта 31 августа. Но в нем не прописано, сколько времени должно пройти именно со старта благоустройства. Вот подрядчик, набрав массу дворов, и позволяет себе жить по принципу «начал и бросил».



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Это, по крайней мере, не допустимо. Сейчас в кратчайшие сроки мы предпримем меры, чтобы вот такие объекты были выполнены в первую очередь».

На карандаш взяли и благоустройство двора по адресу Советская,11. Здесь невооруженным глазом видно, что нет уклона, зато есть впадины, которые станут удобной емкостью для дождевой воды. О качестве асфальта говорят и вмятины, оставшиеся после машин.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Если в целом говорить о реализации программы, то она ведется в рамках графика, напомню, что все контракты предусматривают завершение работ до конца августа, обязательно перед приемкой проходит проверка лабораторией на качество выполненных работ. Оплата работ только после их фактического выполнения и приемки актов выполненных работ приемочной комиссией и заказчиком».

Если действие программы «Комфортная городская среда» перевести в цифры, то они таковы: по всем 68 дворам договора были заключены до начала сезона, два - приняты, восемь - готовы к приемке, еще пять - на финишной прямой, остальные взяты под особый контроль.





Анна Вайсергисер

10 июня 2020 года



