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Орловщина снимает ряд ограничений по коронавирусу

В регионе - плюс 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Всего на сегодня в области болеют - 1587 человек. Как эпидемситуация влияет на меры ограничения в регионе? Что отменят, а что - продлят? Антон Киселев сегодня побывал на заседании оперативного штаба.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня мы приняли решение о продлении ограничительных мероприятий до 30 июня. Это позволяет нам, в том числе, выдвигать требования к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям по обеспечению дополнительных мер безопасности и их выполнения».

Особенно это актуально для двух новых очагов коронавируса, о которых стало известно в начале недели - орловская психиатрическая и областная клиническая больницы. Меры там уже приняты - в медучреждениях созданы фильтры и посты, где персонал, заступающий на смену, осматривают и измеряют температуру - если она повышена или есть признаки респираторной симптоматики, отстраняют от работы.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «С пятницы по нашим основным стационарам все лица, которые поступают по экстренной медицинской помощи - у них берутся тесты на новую коронавирусную инфекцию. В медицинских учреждениях созданы условия для зонирования приёмных отделений и для создания фильтров и шлюзов.

Все новые пациенты там наблюдаются в течение суток. И только после этого переводятся либо в профильные отделения, либо в ковидную зону. Необходимое для этого переоборудование помещений областной больницы уже завершено. Ситуация в регионе, как отметил губернатор, хоть и не простая, но - стабильная. Именно поэтому принято решение о снятии с 11 июня ряда ограничений. По заявлениям родителей будут открываться дежурные группы в детских садах во всех муниципалитетах региона. Выпускникам дадут возможность подготовиться к ЕГЭ - для них разрешено организовывать очные и заочные консультации.

Владимир Агибалов, заместитель руководителя департамента образования Орловской области: «Пункты приёма ЕГЭ - их 24 в Орловской области - технически оснащены. Рекомендации Рособрнадзора и Роспотребнадзора получены. Средствами индивидуальной защиты оснащены, и дополнительную заявку на оснащение рециркуляторами мы в департамент промышленности и торговли направили».

Помимо этого с границы области убирают все учётно-заградительные посты. Их было пять на крупнейших магистралях, ведущих в регион. За 2,5 месяца через них прошло больше 120 тысяч человек. Есть хорошие новости и для некоторых предпринимателей.

Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Сейчас проработан, практически, вопрос для предприятий общественного питания - по паспорту, который они на стадии открытия будут направлять в адрес и Торгово-промышленной палаты, и в адрес управления. Единственное, общепит должен быть открыт в соответствии с методическими рекомендациями на соответствующей стадии снятия ограничительных мероприятий».

Уже на следующем заседании регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом будет принято решение о старте летней оздоровительной кампании для юных орловцев.


Антон Киселёв
10 июня 2020 года
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