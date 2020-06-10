Пляж на Светлой Жизни пытался в очередной раз пройти приемку Сегодня инспекторы ГИМС провели повторное освидетельствование главного пляжа Орла. Какие недостатки пришлось устранять коммунальщикам, и когда откроют купальный сезон?





Несмотря на развевающийся над пляжем черный флаг, запрещающий купание, многие орловцы решили не дожидаться открытия сезона и приемки пляжа. В МЧС настоятельно советуют не спешить с водными процедурами, пока не гарантирована их безопасность.



Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет сейчас открыть купальный сезон, и соответственно открыть пляжи и места выхода людей к воде для отдыха».

В первую приемку орловские коммунальщики «срезались» на тревожных кнопках. В этот раз все они работают исправно. Однако, как констатируют в службе ГИМС, до полного порядка на пляже пока далеко. Конец Александрова на спасательном щите, предназначенный для немедленного применения, приходится распутывать несколько минут.



Самое опасное место на пляже - омут вблизи трубы, откуда в озеро поступает вода, - также насторожило проверяющих. Сеть, которая должна служить заграждением для пловцов сейчас является, скорей, ловушкой. Поэтому инспекторы рекомендовали ограничить доступ в опасное место.



Тем не менее, трудноустранимых препятствий к началу эксплуатации пляжа инспекторы не обнаружили.



Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Сейчас мы даем время управляющей компании буквально в течение сегодняшнего дня исправить эти недочеты, и пляж будет допущен к эксплуатации с началом купального сезона».

Официальный старт отдыху у воды будет дан со снятием противоэпидемических ограничений.





Иван Суверин

10 июня 2020 года



