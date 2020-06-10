Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Плюс 89 за сутки: какие меры ограничений в регионе продлят, а какие - отменят? Этот вопрос сегодня обсудили на оперативном штабе.



- Лучше - загорать на берегу. Пляж озера Светлая Жизнь сегодня проверили сотрудники МЧС. Оценка удовлетворительная, но - купальный сезон все ещё закрыт



- Пандемия - не повод забывать о возможности спасти кому-то жизнь. Сегодня по всей России прошла акция, приуроченная к Всемирному дню донора.



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Вести-Орёл

10 июня 2020 года



