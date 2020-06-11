Высокопоставленный чиновник администрации Орловской области обвиняется в превышении полномочий Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена Правительства Орловской области – руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.





Первый заместитель прокурора Орловской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена Правительства Орловской области – руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, обвиняемый, ранее занимавший должность начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик», зная, что подрядчик по государственному контракту по реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина не исполнил должным образом возложенные контрактом обязательства, в декабре 2015 года подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ на общую сумму более 33 млн рублей. При этом работы не были выполнены.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Заводской районный суд г. Орла для рассмотрения по существу, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



