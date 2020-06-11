В Орловской области – 102 новых случая COVID-19 Всего в регионе выявлено 3283 случая с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 11 июня выявлено 102 новых случая заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1662. Выздоровели – 1586. Умерло 35 человек.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



