«Элитный» поселок - без мусорных контейнеров и дорог Жители Образцово неоднократно обращались к нам в редакцию за помощью в решении самых разных проблем. На этот раз поводом для приглашения съемочной группы стали сразу два факта - отсутствие мусорных контейнеров и наличие квитанций за оплату вывоза отходов. Кроме того, в сезон дождей подъехать к своим участкам и домам по бездорожью люди просто не могут.





Детский сад, спортивная площадка, асфальтированные дороги и тротуары - на райскую загородную жизнь всего в пяти минутах езды от Орла рассчитывали люди, когда покупали землю в Образцово. На деле же сейчас там элементарно нет даже мусорных контейнеров.





Владимир Лобанов, местный житель:

«Мы не можем воспользоваться мусорками, потому что их нет, а во-вторых, площадка по закону должна быть не дальше 200 метров. Дороги нет, а раз дороги нет - объясняют нам в администрации - то площадки не будет».

Мусорные площадки устанавливают на муниципальной земле. По улицам Первая Восточная и Вторая Восточная земля все еще частная. Поэтому в качестве решения в администрации предлагают вариант бесконтактного сбора отходов, то есть жителем самим на общем собрании надо определить, куда складировать мешки с мусором. Оттуда их будет забирать региональный оператор. Но для этого нужны дороги, по которым можно проехать. Есть другой вариант: вывозить отходы до ближайшего бака - около кладбища или на въезде в микрорайон Новообразцово, а это ни много ни мало больше километра, и жителей это не устраивает.





Сергей Булкин, местный житель:

«Когда покупали землю, нам сказали, что будут и дороги, свет, газ. Этого ничего у нас нет! На протяжении четырех лет мы все это ждем! Свет мы провели за свои деньги, газ тоже будем проводить за свои деньги, но и дороги, я думаю, если нам не сделают, - тоже за свои деньги».

Пока земля частная, финансовые траты со стороны администрации не возможны. Собственник на баланс передал лишь часть дорог. Их и включили в реестр автомобильных дорог Образцовского сельского поселения.





Марина Цепляева, замглавы администрации Образцовского сельского поселения Орловского района:

«По возможности включаем в план-график ремонта этих дорог, то есть отсыпка щебнем, но и то при наличии денежных средств в бюджете Образцовского сельского поселения».

Улицы Первая и Вторая Восточная не вошли в этот состав. Это означает, что жители доезжают до своих участков по землям под ИЖС. Собственник земли находится в процедуре банкротства три года. Как нас заверили, на балансе администрации Орловского района данные участки могут появиться к осени.





Анна Вайсергисер

11 июня 2020 года



