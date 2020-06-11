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Орловцы присоединились к акции «Испеки пирог - скажи спасибо»

Акция под таким названием в преддверии Дня России проходит по всей стране.


К Всероссийской акции подключились студенты - будущие кулинары-кондитеры, они же - члены патриотического объединения «Орловский доброволец».

Сейчас студенты находятся на дистанционном обучении. Поэтому готовили выпечку дома. Пироги - с яблоками, повидлом, вкусные, ароматные и украшены триколором.

Выпечку решили вручить врачам Областного перинатального центра, которые ежедневно принимают порядка десятка родов, в том числе и у мам, зараженных коронавирусной инфекцией.

Подключиться к акции могут все желающие. Надо лишь своими руками испечь пирог и подарить его тем, кому вы особенно признательны и благодарны. Момент передачи нужно запечатлеть на фото или видео и выложить в соцсети с хештегом #СпасибоРодина.


Татьяна Тимохина
11 июня 2020 года
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