Помощь арендаторам Какие меры поддержки в сложившихся условиях пандемии предлагают предпринимателям, которые арендуют федеральное имущество? Можно ли вообще не платить по арендным платежам, и как оформить отсрочку? Разъяснения Межрегионального территориального управления Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.





Если вы представитель малого и среднего бизнеса и арендуете федеральное имущество, то имеете полное право воспользоваться мерами поддержки. Какими именно - нам рассказал руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях Сергей Овсянников.





Какие меры поддержки реализуются для арендаторов федерального имущества?

- Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях проводит работу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. По поручению Правительства Российской Федерации предоставляется отмена или отсрочка по платежам за аренду федерального имущества.

Кто может претендовать на получение льгот? По каким критериям?

- Для получения такой льготы как отсрочка необходима регистрация арендатора в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также заключенный действующий договор аренды с межрегиональным управлением в отношении имущеста, составляющего государственную казну Российской Федерации. Отсрочка предоставляется на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Погашать образовавшуюся задолженность по аренде можно будет в течение двух лет с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Такая льгота как освобождение от арендных платежей предоставляется арендаторам, осуществляющим свою предпринимательскую деятельность в наиболее пострадавшей отрасли экономики. Это такие сферы, например, как автоперевозки, культура, организация досуга, развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, общественное питание, гостиничный бизнес, салоны красоты и другие, которые используют арендуемое имущество для осуществления указанного вида деятельности.

На какие сроки предоставляется льгота по отмене арендных платежей?

- Льгота предоставляется на период с 1 апреля по 30 июня, что составляет три месяца. А с 1 июля по 1 октября 2020 года арендаторам, получившим указанную льготу, предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей.

Сколько предпринимателей уже воспользовались поддержкой?

- В настоящее время за поддержкой межрегионального управления обратилось 26 арендаторов из 56 субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящих на учете в нашем территориальном органе. Уже подписано 19 дополнительных соглашений о предоставлении льготы на общую сумму свыше 2,5 миллионов.

Какие дополнительные меры реализует территориальное управление для арендаторов?

- С целью дополнительной меры поддержи арендаторов, с которыми заключаются дополнительные соглашения, обязательства по регистрации данных соглашений в органах Росреестра Росимущество берет на себя - для освобождения арендаторов от дополнительной уплаты государственной пошлины.

Куда можно обратиться за получением консультации?

- Для предоставления льготы или консультации по возникающим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии, созданной в территориальном управлении. Для удобства мы используем мобильный телефон, на него можно позвонить в любое время - 8 909 262 89 82. Оформить льготу можно, заполнив электронную форму на официальном сайте Росимущества. Мне хотелось бы отметить, что с каждым арендатором прорабатывается вопрос индивидуально с целью максимального содействия и удобства предоставления льгот.





Анна Вайсергисер

11 июня 2020 года



