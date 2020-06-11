В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1507 жителей Орла На сегодня в регионе подтверждено 102 новых случая COVID-19.







По информации федерального оперативного штаба на 11 июня в регионе зарегистрировано 3283 случая заболевания коронавирусом.



Общее число больных в Орловской области составило 1662 человека, выздоровели 1586 человек. 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1507 жителей Орла, 436 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 295 – в Орловском районе, 110 – в Болховском районе, по 74 – в Новодеревеньковском и Урицком районах, по 71 – в Хотынецком и Дмитровском районах, 63 – в Ливнах, 60 – в Новосильском районе, 58 – в Свердловском районе, 54 – в Шаблыкинском районе, 47 – в Знаменском районе, по 45 – в Глазуновском и Верховском районах, 41 – в Покровском районе, 32 – в Кромском районе, 31 – в Ливенском районе, 28 – в Троснянском районе, 26 – в Колпнянском районе, 25 – в Залегощенском районе, 24 – в Малоархангельском районе, 18 – в Должанском районе, 17 – в Корсаковском районе, 16 – в Краснозоренском районе, 15 – в Сосковском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



