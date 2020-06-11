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Все выпускники школ 2020 года получат аттестаты без экзаменов

Это касается как девятиклассников, так и одиннадцатиклассников.


Все российские школьники в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пишет «Российская газета», в этом же документе глава правительства утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году.

Привычный порядок государственной итоговой аттестации был изменен из-за пандемии. В пресс-службе кабмина пояснили: выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. ЕГЭ же смогут сдать те, кто решил получить высшее образование.


Орловское Информбюро
11 июня 2020 года
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