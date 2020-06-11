Все выпускники школ 2020 года получат аттестаты без экзаменов Это касается как девятиклассников, так и одиннадцатиклассников.





Все российские школьники в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Как пишет «Российская газета», в этом же документе глава правительства утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году.



Привычный порядок государственной итоговой аттестации был изменен из-за пандемии. В пресс-службе кабмина пояснили: выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. ЕГЭ же смогут сдать те, кто решил получить высшее образование.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



