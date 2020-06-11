СК: Денис Блохин причинил областной казне ущерб в 33 миллиона рублей Расследование уголовного дела в отношении члена орловского областного правительства завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Объем уголовного дела составил 18 томов.





По версии следствия, преступление Блохин совершил в декабре 2015 года, когда возглавлял казенное учреждение «Орёлгосзаказчик». По версии следствия, служебный подлог и превышение должностных полномочий чиновник допустил при реконструкции стадиона имени Ленина, при этом Блохин принял и оплатил подрядчику заведомо неисполненные работы, причинив областной казне ущерб в 33 миллиона рублей.



О масштабах следственный действий нам рассказал сотрудник СК, проводивший расследование. Объем уголовного дела на сегодня - 18 томов.





Павел Бурилин, следователь отдела особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области:

«Проведены допросы значительного количества свидетелей, проведены осмотры места происшествия, проверки показаний на месте, проведено более 12 различных судебных экспертиз: бухгалтерские экспертизы, почерковедческие экспертизы, строительные экспертизы. Блохину Денису Анатольевичу предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Вину в совершении преступлений он не признал».





Иван Суверин

11 июня 2020 года



