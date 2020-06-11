Вместо спиленных в сквере Героя Ермолаева деревьев высадят новые В сквере идут ремонтные работы. Сейчас подрядчики кладут плитку.





Согласно концепции, на территории сквера срубили девять ив и одну липу - комиссия по зеленым насаждением признала их опасными, так как деревья из-за поражения грибком и сгнивших стволов могли упасть. Такое заключение было принято в апреле - сообщили в администрации Орла. Остальные деревья трогать не будут. Помимо этого, высадят новые. По плану это 46 деревьев и 258 кустарников. Приведут в порядок и газон.





Мария Семак

11 июня 2020 года



