Пять орловских фермеров получат финансовую поддержку Они - победители регионального конкурса «Агростартап».





Гранты разыгрывал областной департамент сельского хозяйства. Всего поступило 11 заявок от фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств со всего региона. Изучив документы, комиссия выбрала пять победителей. Три гранта вложат в реализацию проектов по выращиванию зерновых культур в Болховском и Орловском районах. Два других проекта связаны с пчеловодством (Новосильский район) и выращиванием овощей (Орловский район).



Всего между победителями разделят 12 миллионов рублей.





Мария Семак

11 июня 2020 года



