В Орловской области ярмарки вакансий продолжают действовать в онлайн-режиме Ближайшая ярмарка вакансий состоится 23 июня. Она пройдёт в Малоархангельском районе.





О том, какие работодатели примут в ней участие, какие будут предоставлены вакансии, можно будет узнать на сайте регионального управления труда и занятости. Всего с начала 2020 года проведены 18 ярмарок вакансий. В их работе приняли участие 56 работодателей, представивших около 500 вакансий.





Мария Семак

11 июня 2020 года



