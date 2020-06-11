Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Расследование окончено, дело передано в суд: член правительства региона подозревается в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.



- Количество орловцев, заболевших COVID-19, увеличилось на 102 человека.



- Спасибо врачам - звучит по всей стране. К акции присоединился и наш город - орловские студенты испекли для медиков пироги.



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Вести-Орёл

11 июня 2020 года



